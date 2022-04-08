طقس الخليج.. غبار يحد الرؤية بالمملكة وطقس معتدل بالبحرين

وكالات

تستمر الرياح المحملة بالغبار فى ربوع المملكة السعودية فى حين تشهد البحرين طقسا معتدلا يميل إلى الحرارة نهارا، ونظيره صحوا وحارا بالإمارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 45 كم/ساعة مما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر خفيف على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.



الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وصحوا إلى غائم جزئياً أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً خاصة شرقاً وشمالاً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:28 الثاني عند الساعة 04:51 الجزر الأول عند الساعة 11:36 والجزر الثاني عند 22:00 بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والمد الثاني عند الساعة 00:54 الجزر الاول عند الساعة 07:46 والجزر الثاني عند الساعة 20:30 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 40 22 75 15 دبي 38 25 70 20 الشارقة 38 19 75 20 عجمان 37 24 80 25 أم القيوين 39 19 80 20 رأس الخيمة 35 20 80 25 الفجيرة 33 25 85 30 العين 40 22 55 20 ليوا 41 21 55 15 الرويس 40 22 75 20 السلع 40 20 75 20 دلما 36 22 85 30 طنب الكبرى 33 25 85 35 طنب الصغرى 33 25 85 35 أبو موسى 33 25 85 35.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الجمعة في مملكة البحرين سيكون -بإذن الله- معتدلا مع كميات متفاوتة من السحب.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ثم تتحول إلى شمالية غربية بوجه عام في وقت لاحق وتصل من 10 إلى 15 عقدة احياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 10%.

أعلى مد في الساعة 9:42 صباحاً وفي 9:37 مساء وأدنى جزر في الساعة 3:30 مساء وفي الساعة 4:14 صباحاً.

شروق الشمس كان في تمام الساعة 5:20 صباحاً والغروب عن الساعة 5:58 مساء.

بزوغ القمر في الساعة 10:08 صباحاً والأفول في الساعة 12:32 صباحاً.

الكويت

مائل للحرارة نهارا و غائم جزئيا إلى غائم وغبار عالق والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة.