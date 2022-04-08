ضبط 13.5 طن دقيق فاخر داخل أحد المخازن بحوش عيسى تم جمعها بهدف الاحتكار بالبحيرة

البحيرة: ناصر جودة

شدد اللواءهشام آمنة محافظ محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية على الاسواق بحوش عيسى أسفرت عن ضبط ١٣٦٧٥ كجم دقيق فاخر داخل أحد المخازن قام باحتكارهم وحجبهم عن الأسواق بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.



جانب من المضبوطات (3)



جانب من المضبوطات (4)



جانب من المضبوطات (1)