ضبط هارب من 38 سنة سجن في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (167) قطعة سلاح نارى ، (179) قضية مخدرات وتنفيذ (87458) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (15) قطعة سلاح نارى وأبيض، وضبط (20) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (24) متهم .. لعدد 10 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7234) حكم قضائى متنوع.

و أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام محكوم عليها هاربة (مطلوب التنفيذ عليها فـى عدد 62 حكم حبس جزئى فى قضايا "تبديد" بلغت مدد حبس 38 سنة) بتغيير محل إقامتها والإقامة بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة كفرالدوار بالبحيرة خشية ضبطها عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها.. وبمواجهتها إعترفت بصحة الأحكام الصادرة ضدها.