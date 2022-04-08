ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء في حدائق القبة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة).. بممارسة نشاطاً غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة ، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "أجنبية ، ومحلية " وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار غير المشروع بها خارج نطاق السوق المصرفي فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.