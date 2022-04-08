اليوم السابع
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ضبط "الألفى" و"أوفه" بحوزتهم 2 كيلو بودر واستروكس وأيس بالقناطر الخيرية

الجمعة، 08 أبريل 2022 11:10 ص
ضبط "الألفى" و"أوفه" بحوزتهم 2 كيلو بودر واستروكس وأيس بالقناطر الخيرية مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين، سبق اتهامهما في قضايا "مخدرات وسرقة ومشاجرة"، لممارستهما نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة وأسلحة بيضاء وميزان حساس ومبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، والتحفظ على الأسلحة البيضاء.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلين باتخاذ دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط كلا من "ح س ح"، 31 سنة، عاطل، وشهرته "الألفى"، سبق اتهامه في 2 قضية مخدرات، و"م س ع"، 25 سنة، عاطل، وشهرته "أوفه"، سبق اتهامه في 2 قضية "مشاجرة وسرقة"، وبحوزتهما 1.700 جرام من مخدر البودر، و500 جرام من مخدر الأيس، و250 جرام من مخدر الاستروكس، و70 جرام من مخدر الحشيش، و5 سلاح أبيض، وميزان حساس، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

مكافحة المخدرات

الاتجار بالمخدرات

البودر

الايس

الاستروكس

الحشيش

أبو الغيط

القناطر الخيرية

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