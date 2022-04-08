صلاة الجنازة على القمص أرسانيوس ضحية الحادث الإجرامى بالإسكندرية.. صور

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت الكتدرائية المرقسية بالاسكندرية ، صلاة الجنازة على روح القمص ارسانيوس وديد ، كاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة كرموز بالإسكندرية وسط حالة من الحزن وانهيار أسرته.

وسادت حالة من الحزن عقب الحادث المفاجئ الذى وقع فى الثامنة مساء أمس بمتطقة سيدى بشر على كورنيش الإسكندرية، ويتم نقل الجثمان ليدفن بدير مارمينا بمتطقة كينج مريوط.



وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعرض القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز، محرم بك بالإسكندرية، لاعتداء باستخدام آلة حادة في رقبته، من قِبَل شخص مجهول، نُقِل على إثره إلى مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كامل، إلا أن روحه الطاهرة فاضت عقب وصوله المستشفى.



تلقت إخطارًا بضبط الأهالى لشخص اعتدى بسلاح أبيض على كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أثناء سيره بطريق الكورنيش وقد توفى المجنى عليه بالمستشفى متأثرًا بإصاباته جراء الاعتداء.



وبعرض الأمر على النائب العام أمرَ بالتحقيق العاجل فى الواقعة، وانتقلت النيابة على الفور لمناظرة الجثمان فتبينت ما به من إصابات، وندبت الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه كما عاينت مسرح الواقعة، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات العاجلة حول الواقعة، وعرِض المتهمُ على النيابة لاستجوابه ويتم استكمال التحقيقات.



صلاة الجناز (1)



صلاة الجناز (2)



صلاة الجناز (3)



صلاة الجناز على القمص ارسانيوس (1)



صلاة الجناز على القمص ارسانيوس (2)



صلاة الجناز على القمص ارسانيوس ضحية الحادث الاجرامى (1)



صلاة الجناز على القمص ارسانيوس ضحية الحادث الاجرامى (2)



صلاة الجناز على القمص ارسانيوس ضحية الحادث الاجرامى (3)



صلاة الجناز على القمص ارسانيوس ضحية الحادث الاجرامى بالإسكندرية (1)



صلاة الجناز على القمص ارسانيوس ضحية الحادث الاجرامى بالإسكندرية (2)



صلاة الجناز على القمص ارسانيوس ضحية الحادث الاجرامى بالإسكندرية (3)



صلاة الجناز على القمص ارسانيوس ضحية الحادث الاجرامى بالإسكندرية (4)



