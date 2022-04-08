شكوى من طفح الصرف الصحى بمساكن الأوقاف فى المستقبل بالإسماعيلية..والمحافظة ترد

كتبت: شيماء حمدى - الإسماعيلية - السيد فلاح

أرسل القارئ أحمد محمد السيد نبيل نوار من أهالى مساكن الأوقاف في مدينة المستقبل بالإسماعيلية، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب طفح الصرف الصحي فأصبح بيئة لنشر الأمراض والرائحة الكريهة، وانتشار الحشرات، قائلا: "الصرف الصحي فى كل مكان بمدينة المستقبل منذ أكثر من شهر بمساكن الأوقاف أمام عمارة 13 و12 و14 وانتشار الناموس والأمراض والذباب، وتم عمل شكوى مئات المرات دون جدوى".

وقال اللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إنه كلف رئيس مدينة المستقبل، بالتوجه إلى عمارات الأوقاف بمدينة المستقبل، لدراسة الشكوى، وحل الأزمة على الفور، وإزالة مياه الصرف الصحى والقمامة المتواجدة فى المكان.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".