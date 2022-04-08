شاهد مدفع الإفطار فى مطروح.. الله أكبر على حلاوة المشهد على البحر.. فيديو

مطروح - حسن مشالى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، من كورنيش مدينة مرسى مطروح، للأجواء الرمضانية، وتسالي المواطنين ساعة العصاري، وحتى انطلاق مدفع الإفطار، على الكورنيش وشاطئ البحر، وتجمع عشرات الأسر والأطفال للاستمتاع ببهجة إعداد المدفع وانطلاق دويه وقت الغروب، إذاناً بإفطار أهالي مطروح آخر من يفطر من الشعب المصري، حيث أن محافظة مطروح هي آخر بقعة في مصر تغيب عنها الشمس، بعد حوالي 15 دقيقة بعد غروبها عن القاهرة.

ورصدت عدسة اليوم السابع، تجمع المواطنين، بعد استمتاعهم بالتمشية على الكورنيش والتقاط الصور التذكارية بجوار مدفع الإفطار، كما يستمتع هواة صيد الأسماك بممارسة هوايتهم والجلوس على ألسنة حماية الشواطئ بمطروح، وقضاء ساعات ما قبل الإفطار في صيد الأسماك بالصنارة ومكن الصيد.

وتنتشر مجموعات من الشباب على الشواطئ للتمشية على الرمال الناعمة والتقاط الصور، وهناك أسر ومجموعات تعد وجبات الإفطار بالمنازل أو من المطاعم، لتناوله على البحر أو الكورنيش، بعد حضورهم لإعدادات مدفع الإفطار وإنطلاقه .

وتتعدد مقاصد وهوايات المواطنين المتوافدين لقضاء أوقات ما قبل الإفطار على كورنيش وشواطئ مطروح الساحرة والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

وتحرص بعض الأسر والمجموعات، على تناول وجبة الإفطار، على البحر بعد قضاء فترة ما قيل الإفطار في التمشية أو السباحة أو التقاط الصور للطبيعة البكر، والاستمتاع بالتغيير وتناول الإفطار في الأماكن المفتوحة والهواء الطلق.

كما يصطف عدد كبير من السيارات الخاصة بالمواطنين، على الكورنيش، بالقرب من تمركز مدفع الإفطار، خلف مديرية الأمن، وبالقرب من منتجع مصيف النادي الأهلي، في أجواء مبهجة، وعند انطلاق مدفع الإفطار، تنطلق السيارات لعودة المواطنين إلى منازلهم القريبة، وتبقى مجموعات أخرى لقضاء وقت أطول وتناول وجبة الإفطار على الكورنيش أو شواطئ البحر.