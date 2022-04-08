اليوم السابع
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الجمعة، 08 أبريل 2022 03:49 م
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سكرتير عام الأقصر يشهد مؤتمرا لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح.. صور

الجمعة، 08 أبريل 2022 03:10 م
سكرتير عام الأقصر يشهد مؤتمرا لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح.. صور سكرتير عام الأقصر يشهد مؤتمر لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح
الأقصر - أحمد مرعى

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شهد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، نائباً عن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، المؤتمر الذي نظمته مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح، ومناقشة الاستعدادات لموسم الحصاد والتوريد بحضور ممثلي مديرية التموين ومطاحن مصر العليا  والبنك الزراعي ومراكز البحوث والإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية وكافة الجهات المعنية والمزارعين من  القرى والمراكز بمختلف أنحاء المحافظة.

عقد المؤتمر بقاعة المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة الأقصر، تحت رعاية محافظ الأقصر، وضمن خطة المحافظة لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح 2021/2022 بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والتموين والبنك الزراعي المصري، ووفقاً للإجراءات التي تم اتخاذها تسهيلاً على المزارعين أثناء الإستلام والتوريد للشون والصوامع .

وتم خلال المؤتمر التأكيد علي أهمية توريد القمح وتوعية المزارعين بشروط وضوابط التوريد لهذا العام حيث بدأ التوريد في أبريل الجاري، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس القادم، كما تم خلال المؤتمر  شرح بنود القرارات الوزارية الخاصة بتوريد القمح  من حيث أسعار توريد القمح هذا العام والنقاوة وتشكيل لجان الاستلام وأماكن الاستلام والتخزين.

شهد المؤتمر فتح باب النقاش مع المزارعين  والاجابة علي جميع استفساراتهم الخاصة بعملية التوريد والأسعار وضوابط صرف قيمة التوريد والحوافز المقدمة للمزارعين، يشار إلي أن إنتاج محافظة الأقصر للقمح خلال هذا الموسم تصل إلي ما يقارب من 39 ألف فدان ينتجون نحو 70 ألف طن تقريبا، وبدأ موسم توريد القمح مطلع شهر أبريل الجاري، ويستمر حتى أغسطس من هذا العام.

سكرتير عام الأقصر يشهد مؤتمر لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح (1)
سكرتير عام الأقصر يشهد مؤتمر لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح (1)

 

سكرتير عام الأقصر يشهد مؤتمر لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح (2)
سكرتير عام الأقصر يشهد مؤتمر لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح (2)

 

سكرتير عام الأقصر يشهد مؤتمر لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح (3)
سكرتير عام الأقصر يشهد مؤتمر لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح (3)

 


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