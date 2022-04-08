سحورك في رمضان.. الشوفان بالحليب لترطيب وتنشيط الجسم

فاطمة ياسر

الشوفان له العديد من الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم عند تناولك له، فينصح بجعله من الأطعمة في وجبة السحور الخاصة بك، لأنه يمد الجسم بالعديد من الفوائد المهمة له.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع "news24"، أن الشوفان يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، والمعادن والفيتامينات المهمة للجسم، وأيضا مضادات الأكسدة، ولذا فتناوله يعد من الحيل الغذائية الرائعة للجسم.

للحصول علي هذه الفوائد الصحية، يمكنك تناول طبق الشوفان المضاف إليه الحليب والفواكه والمكسرات، فهذا الطبق يعد قيمة غذائية عالية البروتين والكالسيوم والألياف، كما أنه يمد الجسم بكل العناصر الغذائية التي فقدها خلال ساعات الصيام.

وقدم التقرير العديد من الفوائد التي تحل على الجسم الذي يتناول الشوفان بالحليب، ومنها:

-تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.

-تنظيم نسبة الكولسترول في الجسم، والحد من تعرضه للارتفاع.

-لأنه غذاء رائع للمعدة والجهاز الهضمي، فتناولك له يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بسرطان القولون.

-بسبب أنه قيمة غذائية عالية، ولكنه منخفض السعرات الحرارية، فهذا الأمر يجعله من الأطعمة الرائعة التي تساهم في فقدان الوزن الزائد.

-حماية الجسم من الإصابة بالأمراض، لأنه يعمل علي تقوية الجهاز المناعي.