سحب بيتزا ملوثة من الأسواق الفرنسية بعد 75 حالة تسمم.. اعرف التفاصيل

فاطمة شوقى

أعلنت الجهات الصحية الفرنسية الإنذار وقامت بسحب أحد أنواع البيتزا الشهيرة من الأسواق الفرنسية بعد أن أطلقت تحذيرات بعدم تناولها لأنها أدت إلى عدة حالات تسمم لمتلازمة انحلال الدم HUS لدى الأطفال، حسبما قالت صحيفة "آس" الإسبانية.

تشير الأبحاث إلى أن عجينة البيتزا يمكن أن تكون ملوثة ببكتيريا الإشريكية القولونية ، وهي بكتيريا شائعة في معظم التنبيهات الغذائية وتنتج سمومًا خطيرة لجسم الإنسان.

بدأت أولى حالات التسمم الخطيرة في الأول من يناير، من خلال التحليلات الوبائية والميكروبيولوجية وتحاليل التتبع ، تم تأكيد الصلة بين الأشخاص .

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى نهاية مارس ، تم اكتشاف 75 حالة من HUS ، غالبيتها في منطقة العاصمة الفرنسية ، لأشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، بمتوسط ​​عمر سبع سنوات ، مما تسبب في وفاة طفلين.

ما هي الإشريكية القولونية؟

بكتيريا Escherichia coli ، المعروفة باسم E.Coli ، هي بكتيريا توجد في أمعاء الأشخاص والحيوانات ، وكذلك في الطعام أو المياه غير المعالجة.

غالبًا ما تكون غير ضارة وصحية للقناة المعوية. ومع ذلك ، يمكن أن يسبب بعضها مرضًا ، مثل متلازمة انحلال الدم اليوريمي (HUS) ، من خلال المياه أو الأطعمة الملوثة مثل اللحم المفروم النيء أو غير المطبوخ جيدًا ، والحليب الخام ، والخضروات والبراعم النيئة الملوثة.

والأعراض الأكثر شيوعًا هي الإسهال والقيء والتهابات المسالك البولية أو مجرى الدم وأمراض الجهاز التنفسي. في بعض الحالات يمكن أن يسبب حتى تقلصات في البطن وحمى.

توصي السلطات الصحية الأشخاص الذين تناولوا هذه البيتزا بالذهاب إلى الطبيب إذا ظهرت عليهم أي من هذه الأعراض خلال فترة 10 أيام ، أو خلال فترة 15 إذا ظهرت عليهم علامات التعب الشديد أو الشحوب .