اليوم السابع
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الجمعة، 08 أبريل 2022 06:59 م
أكرم القصاص
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روسيا تعيد توجيه إمدادات الفحم لأسواق بديلة حال فرض الاتحاد الأوروبى حظرا عليه

الجمعة، 08 أبريل 2022 06:00 م
روسيا تعيد توجيه إمدادات الفحم لأسواق بديلة حال فرض الاتحاد الأوروبى حظرا عليه الفحم
أ ش أ

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أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، أن روسيا ستعيد توجيه إمدادات الفحم إلى الأسواق البديلة فى حال تخلت عنه أوروبا، موضحا أن طلب الدول الأوروبية على الفحم الروسى لا يزال مرتفعا حتى الآن.

وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الجمعة: "لايزال الفحم سلعة مطلوبة بشدة، وستجرى إعادة توجيه صادرات الفحم الروسى إلى أسواق بديلة فى حال تخلى أوروبا عن شرائه".

 

يُذكر أن الاتحاد الأوروبى وافق فى وقت سابق على الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا، والتى تتضمن التخلص التدريجى من واردات الفحم الروسى.

 


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