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روسيا تطرد 45 موظفا في السفارة البولندية من أراضيها

الجمعة، 08 أبريل 2022 04:58 م
روسيا تطرد 45 موظفا في السفارة البولندية من أراضيها وزير الخارجية الروسي لافروف
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكدت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، طرد 45 موظفا في السفارة البولندية، مطالبة الدبولماسيين البولنديين مغادرة أراضي روسيا بحلول 13 أبريل

وذكرت الخارجية الروسية في بيان أنها استدعت اليوم الجمعة سفير وارسو لديها كشيشتوف كرايفسكي وأعربت له عن احتجاججا الشديد على اتخاذ وارسو في 23 مارس قرارا "غير مبرر" لإعلان 45 موظفا في المؤسسات الدبلوماسية الروسية شخصيات غير مرغوب فيها.

 

وأشارت الوزارة للسفير، وفقا لبيانها، إلى أنها ترى في هذا الإجراء "تأكيدا على سعي وارسو المتعدد إلى إتمام تدمير العلاقات الثنائية"، مضيفة أن "المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الجانب البولندي".

 

وتابعت الوزارة: "بإجراء جوابي على خطوات بولندا غير الودية بخصوص طرد دبلوماسيين روس، تم إعلان 45 من موظفي سفارة بولندا وقنصلياتها العامة في إيركوتسك وكالينينغراد وسان بطرسبورغ شخصيات غير مرغوب فيها، بناء على مبدأ الرد بالمثل".

 

 


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