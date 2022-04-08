وقالت الوزارة - في بيان نشر على موقعها الالكتروني - : "ندعو المجتمع الدولي إلى إجراء تقييم موضوعي للجرائم التي ارتكبتها التشكيلات الأوكرانية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وتشجيع كييف على التخلي عن أساليب الحرب غير المقبولة".

وشددت : "نحن على يقين من أن سلطات كييف لن تكون قادرة على التهرب من المسؤولية".



وفي وقت سابق، قالت الوزارة إنها على ثقة من أن سلطات كييف لن تكون قادرة على التهرب من مسؤولية الهجوم في كراماتورسك.



ونوهت بأن "هناك أدلة على إدانة القوات المسلحة الأوكرانية، إنهم مسلحون ويستخدمون صواريخ توشكا-يو، التي عثر على شظاياها في موقع المأساة".