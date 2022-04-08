"رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب ـ على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، نص خطبة الجمعة المقبلة الموافق 14 رمضان 1443هـ - 15 أبريل الجارى، تحت عنوان: "رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات" ، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأدى أئمة المساجد، خطبة أول جمعة فى شهر رمضان اليوم، تحت عنوان "الجوانب الإيمانية والأخلاقية فى الصيام"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، مع الالتزام بالوقت المحدد للخطبة فى حدود 10 دقائق.

وفى سياق متصل، وفى الجمعة الأولى من شهر رمضان افتتحت وزارة الأوقاف اليوم 54 مسجدًا، منها 50 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 919 مسجدًا ، منها 781 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و138 مسجدًا صيانة وترميمًا.











