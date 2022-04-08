وأضاف ميشوستين - أمام مجلس الدوما، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "علينا كمطورين ومبرمجين وموظفي تكنولوجيا المعلومات أن نصنع نظامنا الخاص، فلدينا كل شيء من أجل ذلك.. يجب أن نخلق متجرنا الخاص على الإنترنت لأن "آب ستور" و"جوجل بلاى" قد يمنعانا عمليًا من تنزيل التطبيقات قريبا".



وأشار إلى أن روسيا وفرت لمتخصصى تكنولوجيا المعلومات كل فرصة للعمل داخل البلاد.



وتعمل وزارة التنمية الرقمية والشركات الروسية الرائدة بالفعل على إنشاء متجر بديل لنظام أندرويد، ومن المقرر إطلاقه منتصف عام 2022.