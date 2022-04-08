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رئيس جامعة حلوان يهنئ علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة 2021

الجمعة، 08 أبريل 2022 10:46 ص
رئيس جامعة حلوان يهنئ علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة 2021 الدكتور محمد عبد المنعم محمد دخيل
كتب محمد صبحى

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قدم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والنواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة التهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والذين فازوا بجوائز الدولة هذا العام وهم: الدكتور محمد عبد المنعم محمد دخيل الاستاذ بكلية العلوم جامعة حلوان لفوزه بجائزة الدولة للتفوق في العلوم والعلوم التكنولوجيا المتقدمة، و الدكتورة حنان بسيوني احمد عوض الله الاستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان لحصولها علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية. 
 
وأعرب رئيس جامعة حلوان عن فخره وسعادته بفوز أبناء الجامعة بجوائز الدولة تقديراً لما قدموه في مجال البحث العلمي، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق، مؤكداً أنهم نموذج مشرف لتميزهم العلمي، مشيرا إلى أن هذه الجوائز تأتى تتويجاً لجهود جميع أبناء جامعة حلوان لما يتميزون به من إبداعات ملحوظة في مجالاتهم وتخصصاتهم.
 
وأوضحت الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن تكريم علماء جامعة حلوان البارزين يسهم في تشجيع الباحثين على التميز، بالإضافة إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الاهتمام بالنشر وإثراء البحث العلمي، ، حيث أن البحث العلمي أصبح الأساس الذي يقاس عليه مدى تقدم المجتمع وتطوره، وأصبحت كل الدول تكرس اهتمامها لخدمة العلم وتحقيق التنمية المستدامة لبناء مجتمع معرفي قائم على البحث والتطوير. 
 
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