رئيس جامعة القناة: نخطط لإنشاء مجمع طبي متكامل يضم عيادات خارجية بكافة التخصصات

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن مستشفيات جامعة قناة السويس، تعتبر أكبر المستشفيات الجامعية، التعليمية والعلاجية، على مستوى إقليم القناة وسيناء وتستقبل العيادات الخارجية بها ما يزيد عن مليون مريض سنويًا ولا يقتصر دور المستشفيات الجامعية على النواحى التعليمية والعلاجية، ولكن امتد دورها الإقليمي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة فقد شاركت مستشفيات جامعة قناة السويس في وضع استراتيجية لتنمية محافظة الإسماعيلية في مجال الشئون الوقائية والصحية، وحملت المستشفيات الجامعية على عاتقها مسئولية تدريب الكوادر الطبية والتمريضية خاصة فى وقت انتشار جائحة كورونا فقد تم عقد دورات تدريبية في جميع المجالات الطبية للأطباء والفنيين وهيئة التمريض .

أضاف، رئيس جامعة قناة السويس، أن عملية التطوير ستتم في غضون عام على مرحلتين كل مرحلة سته أشهر تشمل رفع كفاءة المستشفى سواء الأعمال المدنية والخدمات الطبية وزيادة عدد الأسرة وذلك حتى تستطيع المستشفى تقديم خدماتها للمواطنين ودون الإخلال برسالتها العلمية والتعليمية والتدريبية، وتخريج أفضل الكوادر فى هيئة الأطباء والتمريض، لافتًا إلى أن مستشفيات الجامعة في حاجه ماسة إلى تطوير بنيتها التحتية والإنشائية وتوفير أجهزة طبية لكافة الأقسام والوحدات التى لم يشملها التطوير منذ إنشائها عام 1991.

أوضح "مندور"، أنه مع زيادة التداعيات الصحية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد فقد تم تغيير خطط المستشفيات لمجابهة هذا الخطر وبما يتماشى مع خطة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية قامت خلال سنتين من انتشار الجائحة بتقديم العلاج لأكثر من 12 ألف و939 مريض بالفيروس، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية لمواطني إقليم القناة وسيناء وخاصة في الحالات الحرجة، والاحداث الطارئة، وأقدم الشكر لجميع العاملين بالمستشفى الجامعي لتصديهم للجائحة بكل شجاعة وقد قمنا منذ أيام قليله بتكريم 200 طبيب وهيئة تمريض وفنين معامل وإداريين مِن مَن كان لهم دورا متميزا في التصدي لطوفان الكورونا .

وكشف "مندور" أنه جارى العمل فى توسعة وتطوير وحدة العناية المركزة ووحدة العمليات الكبرى بنظام الكبسولات العالمية كذلك التعقيم المركزى وقريبًا سيتم افتتاحها بإذن الله مما يعني تلافي شكوى عدم وجود عدد كافي من اسرة العناية ، أو تأخر قوائم انتظار العمليات، إضافة إلى ضرورة تحقيق دائم لأعلى مستويات التعقيم، والعناصر السابقة غالبًا من أسباب وجود مشكلات لدى أهالينا وأيضًا من أسباب زيادة الضغط على الأطقم الطبية بالمستشفى، كما بدأنا بالفعل عملية التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للأقسام الداخلية بالتوازي مع تطوير باقى قطاعات المستشفى والمراكز الطبية، كما تم التعاقد على إنشاء مبنى للعيادات الخارجية وجارى الانتهاء من إجراءات مجمع طبي متكامل، على مساحة 31 الف متر يخدم إقليم القناة وسيناء؛ موضحًا إحصائية بأعداد الجراحات التى تمت بمشروع تقليل قوائم الانتظار بمرحلتها الثانية حيث تم إجراء 3997 عملية جراحية بواقع 21٢١ قلب مفتوح، 1352 قسطرة قلب 156 جراحة عظام ، 1477 جراحة عيون 335جراحة أورام 484 جراحة مخ وأعصاب، 137 جراحة أوعية دموية والقسطرة الطرفية، و36 القسطرة المخية وهي المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس.

وتابع رئيس جامعة القناة، تنظم مستشفيات جامعة قناة السويس قوافل طبية إلى الأماكن المحرومة من الخدمات الطبية المتخصصة في جميع أنحاء محافظة الإسماعيلية وأقليم القناة وسيناء وامتد نشاط القوافل إلى العديد من القرى النائية واستطاعت تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية ليحصل أهالي تلك القرى على خدمة صحية متميزة تشمل الكشف وتقديم العلاج بدون أي أعباء عليهم، كما تحرص الجامعة على المشاركة فى كافة المبادرات القومية من "محو أمية الكبار"، "حياة كريمة" وغيرها من المبادرات الهامة التى تهدف إلى تحقيق التنمية وبناء مصر برؤية 2030 .

وأكد "مندور" أنه يجرى الآن تطوير المستشفى الجامعي إنشائيًا وتجهيزيًا ضمن مبادرة الرئيس لإنشاء مستشفى نموذجي فى كل محافظة؛ وذلك لتتواكب مع منظومة التأمين الصحي الجديد بحيث تصبح هذه المستشفيات مجهزة لتشارك في تقديم الخدمة الصحية، مشيرًا إلى أن العمل يسير على قدم وساق داخل قسم طب الأسرة بكلية الطب لتوفير المتطلبات اللازمة للتسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة حيث يتم إعداد ثلاث مراكز طب للأسرة "مركز طب الأسرة بالمحسمة وأبو خليفه وفناره" لإعتمادها من هيئه الرقابه والاعتماد تمهيدًا لدخولها في منظومه التأمين الصحي الشامل معلناً تسجيل معمل العزل بهيئة الإعتماد والرقابة الصحية ليكون أول معمل تحاليل جامعي بمنطقة القناة يحصل على الاعتماد.

كما حرص الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على تقديم الشكر لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب البشري والدكتور عادل حسن، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور أحمد أنور، نائب المدير التنفيذي، وفريق العمل بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية لجهدهم المتميز التى أدت إلى تسجيل معمل الجراحات التخصصية، المعروف بمعمل العزل بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية (الجاهار) ليكون أول معمل تحاليل جامعي فى منطقة القناة يسجل بالهيئة.

جولة الدكتور ناصر مندور فى مستشفى جامعة قناة السويس

مستشفى جامعة قناة السويس

جولة الدكتور ناصر مندور فى مستشفى جامعة قناة السويس

مستشفى جامعة قناة السويس

جولة الدكتور ناصر مندور فى مستشفى جامعة قناة السويس

مستشفى جامعة قناة السويس

جولة الدكتور ناصر مندور فى مستشفى جامعة قناة السويس





مستشفى جامعة قناة السويس