اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 أبريل 2022 12:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الوزراء اليابانى يعلن حظر استيراد الفحم الروسى

الجمعة، 08 أبريل 2022 11:22 ص
رئيس الوزراء اليابانى يعلن حظر استيراد الفحم الروسى الفحم
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس الوزراء اليابانى حظر استيراد الفحم الروسي، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق قال ستيفان دوجاريك، إن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيثس، توجه إلى أوكرانيا، حيث من المقرر أن يلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين لاستكشاف فرص وقف إطلاق نار مؤقت لأسباب إنسانية.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن المانحين قدموا 50 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني الحاسم في أوكرانيا. بينما تم تلقي 58 في المائة من مبلغ 1.1 مليار دولار المطلوب في النداء الإنساني العاجل الآن، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لمساعدة الأشخاص الذين انقلبت حياتهم بسبب الحرب.

وفى ذات السياق، أعلن مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في تغريدة على "تويتر": "لقد انتهينا للتو من أول توزيع غذائي لبرنامج الأغذية العالمي منذ بدء الحرب الأوكرانية، إلى مدينة تشيرنيهيف المحاصرة سابقا".

وستدعم هذه المساعدات 12 ألف شخص في المدينة، التي عادت الآن إلى أيدي الأوكرانيين، بعد أن واجهت نقصا في المياه والكهرباء.

 

 


عقوبات على روسيا

الاتحاد الأوروبى

العقوبات الاقتصادية

روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

اليابان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة