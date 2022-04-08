وقال ميشيل - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية - إنه "من المروع رؤية روسيا تقصف إحدى المحطات الرئيسية التي يستخدمها المدنيون للإجلاء من المنطقة حيث تكثف روسيا هجومها".



وأضاف ميشيل أن هناك حاجة لفرض المزيد من العقوبات على روسيا، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على حزمة خامسة من العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي.