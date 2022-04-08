اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل السفير البلجيكى بكنيسة قصر الدوبارة

الجمعة، 08 أبريل 2022 03:23 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل السفير البلجيكى بكنيسة قصر الدوبارة رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل السفير البلجيكي بكنيسة قصر الدوبارة
كتب ـ محمد الأحمدى

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استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أمس الخميس، السفير فرنسوا كورنا، سفير بلجيكا لدى القاهرة، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور الدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة. 
 
ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بسفير بلجيكا، ودار حوار حول نشاط الكنيسة الإنجيلية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من افتتاحات كنائس ورسامة شيوخوقسوس جدد في مختلف أنحاء الجمورية، بجانب الدور التنموي والثقافي، وقدم القس سامح موريس عرضًا لنشاط قصر الدوبارة المجتمعي والتنموي والذي يتضمن واحدا من أكبر مراكز التعافي من الإدمان بمصر، التي تخدم جميع المصريين دون تمييز.
 
وقال رئيس الإنجيلية فى كلمته: "نساهم من خلال  كنائسنا ومؤسساتها في تحقيق الأفضل لمجتمعنا المصري، ومواجهة التحديات التي تواجه بلادنا، ونعمل من أجلتأصيل الاعتدال، والقيادة السياسية تؤمن بذلك". 
 
ومن جانبه، أشار السفير البلجيكي إلى "أن هناك تغيرًا ملحوظًا للأفضل في المجتمع المصري، وهناك أهمية لدور القيادات الدينية"، كما أشاد بنشاط الكنيسة الإنجيلية ومؤسساتها ودورها الإيجابي داخل المجتمع المصري.
 
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الطائفه الانجيليه

السفير البلجيكى

كنيسه قصر الدوباره

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