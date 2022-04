رئيسة تنزانيا سامية حسن تفوز بجائزة بناة الطرق فى إفريقيا "بابكار ندياى"

أ ش أ

اختيرت الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن للفوز بجائزة بناة الطرق الكبرى "باباكار ندياى" لعام 2022، والتي تُمنح لشخصيات بارزة فى إفريقيا أثبتت التزامها بتطوير البنية التحتية للنقل في القارة.

وأشادت لجنة اختيار الجائزة بسامية حسن لقيادتها الشخصية واستثماراتها الضخمة والتزامها بمد الطرق وشبكة السكك الحديدية في تنزانيا، قائلة "نوجه تهانينا الحارة إلى الرئيسة سامية حسن وشعب تنزانيا".

وأشارت اللجنة، بحسب بيان لبنك التنمية الإفريقي، إلى أن البنك قدم مبلغ 290 مليون دولار لدعم تنشيط الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي في تنزانيا، كما أخذ في الاعتبار العقد الذي تم توقيعه مع شركة (China Corporation Limited) بقيمة 172.2 مليون دولار لتزويد البلاد بـ 1430 عربة شحن حديثة لتنفيذ برنامج السكك الحديدية الطموح لشركة السكك الحديدية في تنزانيا.

وأخيراً أشارت اللجنة إلى البدء الرسمي في تشييد المشروع التاريخي لبناء طريق دائري خارجي حول مدينة دودوما، وكانت الرئيسة حسن قد أطلقت هذا المشروع في 11 فبراير الماضى بحضور رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي الدكتور أكينوومي أديسينا.

وتعد حسن هي المرأة الوحيدة التي تشغل منصب الرئيس في إفريقيا، حيث تولت السلطة في مارس 2021 بعد وفاة الرئيس جون ماجوفولي الذي شغلت في عهده منصب نائب الرئيس.

ويتم تنظيم جائزة بناة الطرق في إفريقيا "بابكار ندياي"، التابعة لبنك التنمية الإفريقي من قبل (Acturoutes)، وهي منصة معلومات حول البنية التحتية والطرق في إفريقيا، ومنظمة Media for Infrastructure and Finance in Africa (MIFA)، وهي شبكة من الصحفيين الأفارقة المتخصصين في البنية التحتية للطرق.

وتسلم الرئيس النيجيري محمد بخارى الجائزة عام 2021، كما حاز عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2020.

وتقدم الكأس تكريماً لباباكار ندياى رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي خلال الفترة بين عام 1985 إلى عام 1995، وسيتم منح جائزة 2022 في المؤتمر الأخير لبناة الطريق في إفريقيا، والذي من المقرر عقده جنبًا إلى جنب مع الاجتماعات السنوية القادمة لبنك التنمية الإفريقي فى مايو المقبل، والتي ستشهدها أكرا فى دولة غانا.