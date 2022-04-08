رئيسة المفوضية الأوروبية تندد بالهجوم الصاروخى على محطة قطارات بأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالهجوم الصاروخي على محطة قطارات كراماتورسك بأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال دنيس أناتوليفيج شميكال، رئيس الوزراء الأوكراني، إن "قصف محطة قطارات كراماتورسك جريمة وروسيا أثبتت مكانتها كدولة إرهابية"، وفق ما نشرت وسائل إعلام أوكرانية.

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن عددا من القتلى المدنيين لقوا مصرعهم إثر قصف روسي على ميناء ماريوبول، اليوم الجمعة، وأكدت الوكالة، أن 39 شخصا قتلوا وأصيب 87 آخرين في قصف روسي على محطة سكة حديد "كراماتورسك".

من جانبه قال محافظ دونيتسك، إن "القوات الروسية استهدفت محطة قطارات كراماتورسك لمنع إجلاء المدنيين".