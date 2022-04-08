خبير حماية مدنية يوضح إجراءات الوقاية من حرائق المصانع.. اقرأ التفاصيل

كتب عبد الرحمن سيد

قال العميد المحمدى الباشا، مدير عمليات الحماية المدنية السابق، إنه لتجنب حرائق المصانع بسبب ارتفاع درجات الحرارة يجب تخزين المواد القابلة للاشتعال فى مكان منعزل أو مغطى بعيدا عن الأفران والشمس ومصادر الشرر الكهربائى، ويجب تزويد المنشأة بعدد كاف من السلالم المتنقلة لاستعمالها عند الحاجة، كما يجب المحافظة على نظافة مكان العمل، بحيث لا يوجد أى مواد قابلة للاشتعال فى الممرات كالأوراق المهملة والأعشاب.

ولفت العميد المحمدى إلى أنه يجب أن تكون هناك مستودعات احتياطة مملوءة بالمياه، وأن توجد خارج أماكن العمل مفاتيح للتحكم فى مواسير المياه أو الغاز لمنع امتداد الحريق لباقى أجزاء المكان، مع تدريب جميع العاملين على كيفية التعامل مع الحرائق والتصدى لها، ويجب أن تكون هناك وسيلة مناسبة للتنبيه بحدوث الحريق.

واستطرد مدير العمليات السابق أن توافر معدات الإسعاف ومعدات الإنقاذ مثل السلالم، الأقنعة الواقية من الغازات، الخوذات، الأحذية الواقية وأجهزة التنفس الصناعى، ويجب أن تتوافر وسائل إطفاء الحرائق، وأن يتدرب العمال على استعمالها، وأن تتوافر لهم المخارج للنجاة وقت حدوث الحريق.

وأشار العميد المحمدى إلى أنه يجب أن تكون مخازن المواد القابلة للاشتعال بعيدة عن أماكن الإنتاج، وألا تتواجد فى أماكن العمل إلا بالقدر اللازم للعملية الصناعية، ويجب أن يتوفر مصدر للإنارة منفصل عن خطوط الكهرباء التى تدير الآلات حتى يسهل خروج العمال عند توقف الآلات وقت الخطر.

وأكد مدير العمليات السابق أن هناك مصانع ومنشآت يجب أن تهتم باشتراطات الأمن والسلامة منعا لحدوث الحرائق التى تؤثر على القدرة الإنتاجية له، وكذلك حفاظا على أروح العاملين بداخله ويجب أن تتوفر وسائل الإسعاف والإنقاذ والإطفاء بداخل كافة المصانع وتوجد معدات الإطفاء فى الأسواق وتوفر الملايين التى من الممكن أن تتكبدها المصانع جراء الحريق.