حياة كريمة.. تدريب سيدات بنى سويف على مبادرة باب رزق بالتعاون مع البنك الزراعى

بنى سويف - هانى فتحى

قالت نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف، أن المجلس بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى ينظم دورات لسيدات قرى حياة كريمة عن الشمول المالى ومبادرة باب رزق.

وأضافت نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة ببنى سويف لـ"اليوم السابع"، أن المجلس قام بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى بتدريب 49 سيدة من قرى حياة كريمة عن مبادرة باب رزق وكيفية عمل مشروعات صغيرة وتم توزيع كروت ميزة على السيدات بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة.

وفى سياق متصل، قالت نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة ببنى سويف، إن الفرع بدأ تنفيذ أمسيات رمضانية بقرى حياة كريمة لتقديم رسائل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بالتنسيق مع فرع ثقافة بنى سويف، والتى تشمل تقديم عروض وأنشطة مختلفة: مسرح عرائس، فنون شعبية وإنشاد دينى وغيرها من الفعاليات داخل سرادقات بالقرى المستهدفة، مشيرة إلى أن أولى الأمسيات بدأت مساء الأربعاء 5 رمضان بقرية دنديل، ثم قرية دلاص 8 رمضان، وأشمنت "13 رمضان"، بعدها صفط راشين "19 رمضان"، وقمبش" 25 رمضان"، موضحة أن تلك القرى جرى ترشيحها واختيارها بالتعاون والتنسيق مع الرائدات الريفيات.