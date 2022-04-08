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حياة كريمة.. انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة "التعليم حياة" بقرى شبين القناطر

الجمعة، 08 أبريل 2022 11:22 ص
حياة كريمة.. انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة "التعليم حياة" بقرى شبين القناطر بعد انتهاء فعاليات المبادرة
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، انتهاء المرحلة الأولى من فعاليات مبادرة "التعليم حياة" بمحافظة القليوبية، بمدرستي القشيش الإعدادية والقشيش الابتدائية، حيث تم أمس تدريب 140 طالبا وطالبة، و50 معلما، و110 من أهالي الوحدة المحلية بالقشيش، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبناء على تكليف من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح نائب محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، أن التشغيل امتد إلى 10 أيام بواقع تشغيل مدرستين يومياً بنطاق قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بإجمالى بلغ 20 مدرسة على مدار هذه الفترة، جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وقيادات الأجهزة التنفيذية وأعضاء ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة.

وفى سياق آخر، تابع خالد حامد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، الأعمال الجارى تنفيذها فى قطاع الكهرباء بإسناد جهاز المركزى لتعمير القاهرة الكبرى، حيث متابعة تركيب فوارغ أكشاك الإنارة بقرية منية شبين وتركيب سورتيهات أكشاك الكهرباء وتركيب كشافات الإنارة قدرة "100 وات ليد"، بكفر شبين وتجهيز سكاكين الجهد المتوسط ومتابعة أعمال تركيب وتشطيب الحجر الفرعونى لقواعد الأكشاك الكهربائية التى تم تركيبها بقرى الشوبك وكفر شبين ومتابعة تركيب الكومبكتات بقرى الكوم الأحمر وكفر طحا التابعة للوحدة المحلية بطحانوب من تنفيذ شركة القاهرة للمقاولات والتوريدات الكهربية.

بعد انتهاء التدريب

بعد انتهاء التدريب

 

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

 

جانب من فعاليات المبادرة
جانب من فعاليات المبادرة

 

خلال المبادرة
خلال المبادرة

 

نائب محافظ القليوبية يتابع فعاليات المبادرة
نائب محافظ القليوبية يتابع فعاليات المبادرة

 


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