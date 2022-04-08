حياة كريمة.. القومى للمرأة بالمنيا يواصل "جلسات الدوار" التوعوية بالقرى

المنيا - حسن عبد الغفار

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، وبمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة، عقد "جلسات الدوار"، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وضمن فعاليات برنامج الجلسات التوعوية.



يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.



من جانبها أوضحت، الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إن المجلس عقد العديد من جلسات الدوار، ضمن برنامج الجلسات التوعوية، وتستهدف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى أن الجلسات ناقشت موضوعات هامة من أبرزها: القضية السكانية والصحة الإنجابية وضرورة المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء، إلى جانب عقد دورات تدريبية لريادة الأعمال، تناولت تعريف السيدات بمفاهيم النوع الاجتماعي (الثقافي) و الفرق بينه و بين النوع البيولوجي، لتعظيم و تأكيد الأدوار التي يمكن أن تلعبها المرأة في المجتمع وتغيير الثقافة السلبية، وتحفيز السيدات المشاركات في التدريب على الدخول في مجال ريادة الأعمال من خلال التعرف على المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال، كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات لتخطيط المشروع .



جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة، يعمل في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، كما أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 مليون مواطن بقضايا تنمية الأسرة.



