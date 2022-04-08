حكم وجود جماعتين فى وقت واحد للمتأخرين عن أداء صلاة العشاء والتراويح

كتب محمد تهامى زكى

أجابت دار الإفتاء، على سؤال ما حكم وجود جماعتين في وقت واحد إحداهما للمتأخرين عن أداء الجماعة الأولى في العشاء والأخرى للمصلين صلاة التراويح؟.

وردت الدار، عبر حسابها على إنستجرام، بالقول: "للخروج من خلاف الفقهاء في هذه المسألة: يجوز لمن فاتته صلاة العشاء في جماعة أن يأتمَّ بإمام صلاة التراويح بنِية صلاة العشاء، ويتمَّ صلاة العشاء بعد تسليم الإمام".



الإفتاء

وسبق ورد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتصلين حول نومه كثيرًا في نهار شهر رمضان، قائلاً: إن النوم الكثير لا يفسد الصوم، ولا يحاول الإنسان النوم عن الصلاة فهذا شيء وهذا شيء.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى تصريحات لبرنامج الدنيا بخير، المذاع على قناة الحياة، أن الإنسان يكون نشيط لأداء العبادات الأخرى مثل الذكر والصلاة فى وقتها وغير ذلك.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إذا الإنسان نام معظم النهار فصيامه صحيح، ولكن أن يؤدى كل الصلوات في وقتها، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "ليس فى النوم تفريط ولكن التفريط فى اليقظة".