جامعة جنوب الوادى تعلن الفائزين بجوائزها "التفوق والتشجيعية"

قنا- صابر سعيد

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، جوائز الجامعة لعام 2021 "التفوق، التشجيعية، أحسن عمل مؤلف " وفاز الدكتور وسام محمد علي محمود، أستاذ بقسم النبات كلية العلوم بجائزة الجامعة التفوق في مجال العلوم الأساسية والهندسة، والدكتور محمد حسني حسان، أستاذ مساعد بكلية الطب، بجائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الطبية، والدكتور محمود سيد عبدالصادق، أستاذ بكلية العلوم بجائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الأساسية والهندسة، والدكتور محمد نجيب حسين، مدرس بكلية الطب البيطري بجائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الزراعية والبيطرية.

وفاز الدكتور عصام حشمت، الأستاذ المساعد بكلية الآثار بجائزة أحسن عمل مؤلف، وفاز الدكتور محمود محمد حسين، بكلية التربية النوعية بجائزة أحسن عمل مؤلف ة.

وأشار الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إلى أن هذا التكريم جاء ليعبر عن اعتزاز وتقدير الجامعة لعلمائها الفائزين بجوائزها في العلوم الطبية والعلوم الأساسية والعلوم الهندسية والعلوم الزراعية والبيطرية، تقديرا لدورهم البحثى والتعليمي الرائد.

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئؤن الدراسات العليا والبحوث، أن رئيس الجامعة ساهم فى توفير الدعم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكافة السبل المعنوية والمادية، من خلال تحفيزهم ومساعدتهم في مجال النشر الدولى مشيرا إلى أن هذه الجوائز تأتى فى سياق التشجيع وحرص الجامعة على التميز فى التصنيف العالمى حيث يعتبر النشر العلمى احد المرتكزات الهامة فى تصنيف الجامعة وان هؤلاء المكرمين لهم نشر غزير على المستوى الدولى فى المجلات المعترف بها دوليا.