اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جامعة أسيوط تعلن فوز 3 من أبنائها بجوائز الدولة بمختلف المجالات لعام 2021

الجمعة، 08 أبريل 2022 12:51 م
جامعة أسيوط تعلن فوز 3 من أبنائها بجوائز الدولة بمختلف المجالات لعام 2021 الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط - فريق المحافظات

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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن فوز ثلاثة من أبناء الجامعة بجوائز الدولة  لعام 2021، وذلك وفق ما أعلنه مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس.

وكشف رئيس جامعة أسيوط، أن الإعلان تضمن فوز الدكتور محمود فهمى الصبحى الأستاذ بقسم الصيدليات بكلية الصيدلة بجائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، كما فاز الدكتور كمال الدين هانى حسين المدرس بقسم جراحة الحيوان بكلية الطب البيطرى بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية، وكذلك فاز الدكتور هلال فؤاد حتة الأستاذ المساعد بقسم قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية.

وتقدم الدكتور طارق الجمال بخالص التهنئة إلى أبناء الجامعة الفائزين متمنياً لهما دوام التوفيق والسداد ولكل أبناء الجامعة دوام التقدم والتميز في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن فخره واعتزازه بأبناء الجامعة  الذين  نجحوا فى الحصول على جوائز الدولة التشجيعية وفى العلوم المتقدمة والتى تعتبر وسام تقدير لجهدهم وعملهم فى خدمة العملية البحثية، مؤكداً علي استمرار دعم ورعاية قطاع الدراسات العليا لأبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من أجل إثراء الحركة العلمية و البحثية بمختلف الكليات بما يليق بإمكانيات الجامعة المتميزة وتاريخها العريق .

 

 


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