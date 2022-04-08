اليوم السابع
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الجمعة، 08 أبريل 2022 08:07 ص
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ثقافة الأقصر تناقش الهجرة غير الشرعية وتنظم ورش فنون ومسرح عرائس للأطفال

الجمعة، 08 أبريل 2022 07:00 ص
ثقافة الأقصر تناقش الهجرة غير الشرعية وتنظم ورش فنون ومسرح عرائس للأطفال ثقافة الأقصر تناقش الهجرة غير الشرعية وورش فنون تشكيلية
الأقصر - أحمد مرعى

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، على مدار الـ24 ساعة الماضية، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان"الإعلام المصرى بين الواقع والمأمول" قدمها الدكتور عبده الضوى أحمد، وأكد دور الإعلام فى نقل الحقيقية وأهمية الدور الإعلامي الصحيح والإعلام بين الواقع والمأمول فى ظل التغييرات الاجتماعية المختلفة، بجانب ذلك أقام قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "الهجرة غير الشرعية أسباب وحلول" قدمها وليد الضوي مسئول القصر، وتحدث عن أسباب هذه الهجرة وعيوبها والحلول التي تحد من الهجرة، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم "زينة رمضان" نفذتها رحمة أحمد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر.

ونظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "لغة الحوار" قدمها الدكتور عبده الضوي، وتحدث عن أهمية لغة الحوار ومفهوم اللغة، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة عن "القيم الأخلاقية" قدمها محمد علي مسئول بالقصر، وتحدث عن تعريف القيم الأخلاقية والتحلي بها وأهمية القيم الأخلاقية في حياتنا، وأعد القصر عرض مسرح عرائس عن "أهمية المكتبات بقصور الثقافة" وتحدثت سلوي جودة عن دور المكتبات وأهميتها في نشر الثقافة ودور أمين المكتبة في تقديم الدعم لرواد المكتبة وتنوع الكتب و المعارف داخل مكتبات قصور الثقافة، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة أشغال يدوية فن النحت عمل تمثال فرعوني صغير تنفيذ حسان علي.

وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي وألقى قصيدة بعنوان "لمن سأبكي"، وأعد قصر ثقافة الأقصر عرضا فنيا لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وأغنية "القلب يعشق، مرحب شهر الصوم" غناء المجموعة، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس بمدرسة مشايخ عطية الإبتدائية عن "فوائد النت وأضراره" أداء زينب أحمد وهناء عباس ونرمين البير، وأعد القصر عرض مسرح عرائس عن "الفأر الذكى" أداء زينب أحمد وهناء عباس، وأعد المركز الحضري ورشة حكي عن "فيل إبرهة" إلقاء ممدوح محمد.

ثقافة الأقصر تناقش الهجرة الغير شرعية وورش فنون تشكيلية (1)
ثقافة الأقصر تناقش الهجرة غير الشرعية وورش فنون تشكيلية (1)

 

ثقافة الأقصر تناقش الهجرة الغير شرعية وورش فنون تشكيلية (2)
ثقافة الأقصر تناقش الهجرة غير الشرعية وورش فنون تشكيلية (2)

 

ثقافة الأقصر تناقش الهجرة الغير شرعية وورش فنون تشكيلية (3)
ثقافة الأقصر تناقش الهجرة غير الشرعية وورش فنون تشكيلية (3)

 

ثقافة الأقصر تناقش الهجرة الغير شرعية وورش فنون تشكيلية (4)
ثقافة الأقصر تناقش الهجرة غير الشرعية وورش فنون تشكيلية (4)

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