تعرف على القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة العذراء بالإسكندرية بعد طعنه بآلة حادة

كتب ـ محمد الأحمدى

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعرض القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز، محرم بك بالإسكندرية، لاعتداء باستخدام آلة حادة في رقبته، من قِبَل شخص مجهول، نُقِل على إثره إلى مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كامل، إلا أن روحه الطاهرة فاضت عقب وصوله المستشفى.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن القمص أرسانيوس وديد كما ذكرتها الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة.

1- وُلِد في 4 أغسطس 1961 باسم رزق وديد.

2- حصل على دبلوم الصنايع قسم الميكانيكا.

3- خدم قبل سيامته الكهنوتية، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمحرم بك.

4- سيم كاهنًا في 16 يونيو 1995 بيد البابا شنودة الثالث لخدمة منطقة كرموز وكان مقره كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك.

5- خدم حوالي 27 عامًا شعب منطقة كرموز وكذلك محرم بك.

6- تتلمذ على يديه أبناء كثيرون صار منهم آباء كهنة ورهبان.

7- رُسِم في رتبة القمصية بيد قداسة البابا تواضروس الثاني في 16 أكتوبر 2021.

8- استُشهد بحادث غادر مساء يوم 7 أبريل 2022 وانضم إلى آبائه.