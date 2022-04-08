تسجيل دخول وخروج 18 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التداول.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.
وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.
تسجيل دخول وخروج 18 سفينة بموانئ بورسعيدالجمعة، 08 أبريل 2022 03:17 م
ميناء بورسعيد
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التداول.
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