ترامب يهاجم جهات التحقيق الأمريكية: أخضع لتحقيقات أكثر من "آل كابونى"

كتبت: نهال أبو السعود

أصدر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بيانا قال فيه أنه يخضع للتحقيق "أكثر من بيلى ذا كيد وجيسى جيمس وآل كابونى مجتمعين" ويعدوا من اخطر الخارجين عن القانون فى التاريخ الأمريكي، فيما وصفه بـ "أعظم مطاردة ساحرات على الإطلاق".

وفقا لصحيفة بيزنس انسايدر، يأتى البيان بعد أن طلبت المدعية العامة فى نيويورك ليتيتيا جيمس فى وقت سابق يوم الخميس من قاضٍ بالولاية أن يدين ترامب بتهمة الازدراء لعدم امتثاله لأمر المحكمة بتسليم المستندات إلى مكتب جيمس.

وقال ترامب فى البيان: "هذا مجرد استمرار لأعظم مطاردة سحرة فى كل العصور، من قبل المدعى العام الفاشل، الذى يستمر فى استخدام مكتبها لتحقيق مكاسب سياسية بعد محاولة كارثية ومحرجة للترشح لمنصب الحاكم"، واصفًا جيمس بأنها "عميل للحزب الديمقراطى "و" إحراج لنظام القانون الامريكى ".

ووفقا للبيان، قال ترامب أن "سوء سلوك الادعاء" من قبل الديمقراطيين قد تبعه طوال فترة رئاسته وبعد ذلك، واضاف: "لم يحدث هذا من قبل لرئيس آخر، وهو انتهاك مطلق لحقوقى المدنية".

فى وقت سابق من امس الخميس، طلبت المدعية العامة فى نيويورك ليتيا جيمس من القاضى آرثر إنجورون تغريم ترامب 10،000 دولار كل يوم لأنه يتجاهل تقديم الوثائق كجزء من التحقيق المدنى الجارى حول ما إذا كانت منظمة ترامب قد قامت بشكل غير قانونى بتزوير قيمة الأصول لتحقيق مكاسب مالية.

وكان ترامب قد مُنح فى وقت سابق مهلة نهائية فى 31 مارس للامتثال لأمر استدعاء جيمس، وكتبت فى طلبها الرسمي: "يجب الآن احتجاز ترامب فى قضية ازدراء مدنى وتغريمه بمبلغ كافٍ لإجباره على الامتثال لأمر المحكمة وتعويض [مكتب المدعى العام] عن أتعابه وتكاليفه المرتبطة بهذا الطلب ".

وواصل ترامب بيانه بالتأكيد على شعبيته ونجاحه كرئيس سابق، وكتب قائلا: "متى تنتهى المضايقات السياسية الفظيعة وغير العادلة والاضطهاد فى بلادنا أخيرًا".