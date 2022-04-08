تراجع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى لـ3 ملايين و876 ألف طن يناير الماضى

كتب: مدحت عادل

حقق الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي تراجعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل إجمالي الاستهلاك من الغاز نحو 3 ملايين و876 ألف طن في شهر يناير الماضي "بيان أولي"، بينما كانت نحو 3 ملايين و917 ألف طن في شهر يناير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 41 ألف طن.

وقالت البيانات الواردة في النشرة المعلوماتية الشهرية الصادرة عن الجهاز، إن الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى بلغ نحو مليوني و663 ألف طن في شهر يناير الماضي، مقابل مليوني و316 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 347 ألف طن.

وكان الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي قد شهد تراجعا ملحوظا في شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 3660 ألف طن، بينما كان نحو 3817 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 157 ألف طن، وفي المقابل رصدت بيانات الإحصاء ارتفاع الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى والتي بلغت نحو 2608 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 2314 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 294 ألف طن.

وارتفع الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 4 ملايين و484 ألف طن في شهر يناير الماضي، بينما كانت 4 ملايين و359 ألف طن في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 125 ألف طن.