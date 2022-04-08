تخصيص مصاعد بالجوازات لذوى الهمم وكبار السن

خصصت الجوازات مصاعد خاصة لذوى الهمم، حيث تم تجهيز هذه المصاعد بما يتلاءم مع ظروف ذوى الإعاقة، لنقلهم من الطوابق الأرضية للمرتفعة فى الجوازات، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، والتحرك معهم وسرعة نقلهم داخل المبانى، حتى يحصلوا على كافة الخدمات المتاحة لهم.

وفى وقت سابق نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من (الأطفال ذوى الهمم - الأيتام من نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية) بمقر مركز التدريب البحرى التابع للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وبرفقتهم عدد من المشرفين.

وتم تنظيم الزيارة بالتنسيق مع قطاعى (حقوق الإنسان - الشرطة المتخصصة)، حيث تم اصطحاب الأطفال فى جولة داخل المركز، واضطلاعهم على جانب مبسط من مهام قوات الإنقاذ فى مجال التعامل مع كافة البلاغات والمواقف الطارئة، بالإضافة اصطحابهم فى رحلة نهرية باللنشات.

وفى نهاية الزيارة، تم التقاط الصور التذكارية، ولاقت الزيارة استحسان الأطفال ومرافقيهم، وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية، التى تؤكد الوزارة على تفعيل الدور المجتمعى والتواصل مع كافة فئات المجتمع.