اليوم السابع
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بيت العائلة المصرية يعزى البابا تواضروس فى حادث كاهن الإسكندرية

الجمعة، 08 أبريل 2022 02:53 م
بيت العائلة المصرية يعزى البابا تواضروس فى حادث كاهن الإسكندرية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب ــ محمد الأحمدى

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قدم "بيت العائلة المصرية"، وعلى رأسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عبد الغني شامة الأمين العام لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير المنسق العام لبيت العائلة المصرية، ومجلس أمناء بيت العائلة ولجانه التنفيذية وفروعه، بخالص التعزيات والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وإلى نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، وإلى عامة الإخوة المسيحيين وشعب الكنيسة بالإسكندرية وكرموز، وإلى أسرة الشهيد القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء ومار بولس الرسول بالإسكندرية، في حادث استشهاده الأليم. 
 
 ونعى بيت العائلة المصرية في بيان له اليوم هذا الأب المبارك الذي قضى حياته في خدمة شعب الكنيسة، كما يُذكر له مشاعره الوطنية المخلصة وعطاؤه في خدمة وطننا العزيز مصر، الذي لم ينقطع إلى وقت استشهاده. 
 
 وأكد بيت العائلة المصرية، أن جميع الأديان ترفض التطرف والأفكار التكفيرية والمنحرفة، وأن جميع الشرائع حرمت الاعتداء على الأنفس والأرواح، وأكدت فداحة الجرم الذي يرتكبه هؤلاء الحمقى، البعيد كل البعد عن أخلاقيات الأديان، ويتعارض مع إنسانية الإنسان، وأن هذه الأفعال والجرائم لا تقبلها الفطره الإنسانية السليمة، وأنها تمثل خطرًا على المجتمع كله، وأن الإنسان بنيان الرب ملعون من هدمه، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.
 
 

بيت العائله المصريه

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

شيخ الأزهر

القمص أرسانيوس وديد

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