بوليتيكو: واشنطن تخشى فوز مارين لوبان فى الانتخابات الفرنسية

كتب محمد جمال

كتبت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن الولايات المتحدة تخشى فوز مرشحة حزب التجمع الوطنى مارين لوبان فى الانتخابات الفرنسية.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين فى الإدارة الأمريكية لم تسمهم، أن فوز لوبان فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، من وجهة نظر واشنطن، "قد يزعزع استقرار التحالف الغربى ضد موسكو".

وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض بدأ يخشى مخاوف من أن يحقق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قريبا أكبر انتصار له فى باريس.

وأضافت أن هناك قلقا متزايدا داخل إدارة الرئيس جو بايدن بشأن استطلاعات الرأى فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية التى تظهر تنافسا شديدا بين الرئيس الحالى إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية مارين لوبان.

واشارت المجلة إلى أن فوز لوبان المحتمل قد يؤدى إلى زعزعة استقرار التحالف الغربى ضد موسكو، مما يقلب دور فرنسا كقوة أوروبية رائدة ويحتمل أن يعطى قادة الناتو الآخرين موقفا بشأن البقاء فى الحلف.

وبحسب المنشور، فإن الجانب الأمريكى يعتبر وصول لوبان إلى السلطة فى الواقع أكبر انتصار لروسيا على ساحة السياسة الخارجية بعد العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

وستجرى الانتخابات الرئاسية فى فرنسا على جولتين (10 و24 أبريل)، وسجل المجلس الدستورى ما مجموعه 12 مرشحا، بمن فيهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.

وأظهر أحدث استطلاع للرأى أن الفارق بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان تقلص إلى نقطة واحدة.

وللمرة الأولى منذ استطلاعات عام 2017، يتقلص الفارق إلى نقطة واحدة، إذ صوت فى تلك الاستطلاعات 26 فى المئة، لصالح ماكرون مقابل 25 فى المئة، لصالح لوبان (أقصى اليمين)، بينما جاء جون لوك ميلانشون (أقصى اليسار) ثالثا بنسبة 17.5 فى المئة.