بولندا تستدعى السفير الفرنسى لديها احتجاجا على تصريحات لماكرون

كتب ـ أحمد عرفة

استدعت بولندا السفير الفرنسي لديها احتجاجا على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها وصل السفير البولندى فى موسكو كرزيستوف كرايفسكى إلى مقر الخارجية الروسية، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم الخارجية البولندية لوكاش ياسينا، إنه تم استدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية البولندية إلى الخارجية الروسية، حسب "روسيا اليوم".

وفي نهاية مارس الماضي، تلقى السفير الروسي لدى بولندا سيرجي أندرييف مذكرة من وزارة الخارجية البولندية بشأن طرد 45 دبلوماسيا روسيا من الجمهورية، وهو قرار وصفه السفير الروسي بأنه لا أساس له.