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بعد واقعة الشيكولاتة بالـ"حشيش".. كيف يواجه القانون تلك الشائعات؟

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:00 ص
بعد واقعة الشيكولاتة بالـ"حشيش".. كيف يواجه القانون تلك الشائعات؟ أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبات ترويج الشائعات فى القانون المصرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة.
 
 
ويقول أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن الشائعات مم شأنها أن تدمر وطن بأكمله،  موضحا أن "الفيس بوك" يعتبر من أكثر المنصات التى تروج للشائعات فى مصر.
 
 
وأشار المحامى بالنقض، إلى أن القانون الحالي يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
 
 

شائعات

ترويج

القانون المصرى

السوشيال ميديا

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