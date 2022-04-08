اليوم السابع
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بعثة القوات المسلحة تغادر إلى الأراضى المقدسة لأداء العمرة

الجمعة، 08 أبريل 2022 10:00 ص
بعثة القوات المسلحة تغادر إلى الأراضى المقدسة لأداء العمرة بعثة القوات المسلحة تغادر إلى الأراضى المقدسة لأداء العمرة
كتب زكى القاضى

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غادرت بعثة عمرة شهر رمضان المعظم التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة، والتى ضمت عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وذلك إستمرار لجهود القوات المسلحة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية لأبنائها.
 
وقامت إدارة الشئون المعنوية بالإعداد والتجهيز الجيد لبعثة العمرة بدءاً من تيسير إجراءات السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية بالأراضى المقدسة وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية،  للتيسير على ضيوف الرحمن.
 
من جانبهم عبر المعتمرون عن فرحتهم العارمة وشكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه لأبنائها من دعم متواصل ، داعين الله عز وجل أن يرزقهم القبول .
 
بعثة القوات المسلحة تغادر إلى الأراضى المقدسة لأداء العمرة (1)
بعثة القوات المسلحة تغادر إلى الأراضى المقدسة لأداء العمرة (1)

بعثة القوات المسلحة تغادر إلى الأراضى المقدسة لأداء العمرة (2)
بعثة القوات المسلحة تغادر إلى الأراضى المقدسة لأداء العمرة (2)

 


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