اليوم السابع
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بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على لافروف وابنتى بوتين

الجمعة، 08 أبريل 2022 11:19 ص
بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على لافروف وابنتى بوتين لافروف
رامى محيى الدين

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أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ونجلتى الرئيس الروسى بوتين، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق قال ستيفان دوجاريك، إن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيثس، توجه إلى أوكرانيا، حيث من المقرر أن يلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين لاستكشاف فرص وقف إطلاق نار مؤقت لأسباب إنسانية.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن المانحين قدموا 50 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني الحاسم في أوكرانيا. بينما تم تلقي 58 في المائة من مبلغ 1.1 مليار دولار المطلوب في النداء الإنساني العاجل الآن، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لمساعدة الأشخاص الذين انقلبت حياتهم بسبب الحرب.

 

وفى ذات السياق، أعلن مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في تغريدة على "تويتر": "لقد انتهينا للتو من أول توزيع غذائي لبرنامج الأغذية العالمي منذ بدء الحرب الأوكرانية، إلى مدينة تشيرنيهيف المحاصرة سابقا".

 

وستدعم هذه المساعدات 12 ألف شخص في المدينة، التي عادت الآن إلى أيدي الأوكرانيين، بعد أن واجهت نقصا في المياه والكهرباء.

 

 


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