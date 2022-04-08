اليوم السابع
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الجمعة، 08 أبريل 2022 10:21 م
أكرم القصاص
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بريطانيا ترحب بتشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن

الجمعة، 08 أبريل 2022 08:40 م
بريطانيا ترحب بتشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
أ ش أ

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رحبت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الجمعة، بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تشكيل مجلس قيادة رئاسي يضم ممثلين عن مختلف القوى الاجتماعية والسياسية.

 

وأعربت تروس حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية، عن ترحيبها بإعلان المملكة العربية السعودية والإمارات عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار؛ لدعم الاقتصاد اليمني، داعية جميع الأطراف اليمنية للعمل مع المبعوث الأممي نحو مفاوضات سياسية من أجل السلام.

 

وأعلن الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، أمس، إنشاء مجلس قيادة رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية بالبلاد ونقل صلاحياته إليه وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

 


بريطانيا

مجلس قيادة رئاسي في اليمن

اليمن

اخبار اليمن

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