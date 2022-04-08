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بروكسل تعلن تجميد 30 مليار يورو من الأصول الروسية والبيلاروسية

الجمعة، 08 أبريل 2022 02:21 م
بروكسل تعلن تجميد 30 مليار يورو من الأصول الروسية والبيلاروسية الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات الأنباء

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جمد الاتحاد الأوروبى أصولا تشمل مروحيات ويخوتا ومنازل، مملوكة لأفراد وشركات من روسيا وبيلاروسيا بقيمة نحو 30 مليار يورو حتى الآن فى حصيلة جزئية أعلن عنها اليوم الجمعة.

وقال ممثل المفوضية الأوروبية إريك مامير في مؤتمر صحفي في بروكسل، حسبما نقل "روسيا اليوم"، "شكلت المفوضية الأوروبية فريق عمل لمصادرة وتجميد الأصول الروسية.

وسيعقد الفريق لقاء اليوم مع ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا، بعد تجميد أصول بقيمة 30 مليار يورو في أراضي الاتحاد الأوروبي، تشمل مروحيات ويخوتا وعقارات"، مضيفا أن هذا العمل سيستمر وسيتوسع.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان لها أن ما مجموعه 29,5 مليار يورو (32 مليار دولار) "تشمل أصولا مثل سفن ومروحيات وعقارات وقطع فنية" صودرت، فيما تم حظر 196 مليار يورو من التعاملات"، في سلسلة إجراءات استهدفت أفرادا وشركات فرضت عليهم عقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

واتخذت المفوضية الأوروبية قرار إنشاء مثل هذه المجموعة في منتصف مارس الماضي من أجل "تطبيق عقوبات أكثر فعالية ضد روسيا".

 


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