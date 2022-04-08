انتشار أنفلونزا الطيور فى إسبانيا يسبب حالة من الهلع

فاطمة شوقى

أكد رئيس اقليم بلد الوليد فى إسبانيا، اوسكار بوينتى، أنه تم العثور على 21 طائرا نافقا فى حديقة المدينة فى الأيام الأخيرة، والسبب هو الإصابة بأنفلونزا الطيور.

وتتسبب إنفلونزا الطيور فى إسبانيا فى حالة من الرعب والهلع ، حيث أنه تم العصور على 33 حالة تفشي في الطيور البرية في مناطق في جميع أنحاء إسبانيا و 31 حالة تفشي بين الطيور الداجنة ، ولا سيما في الأندلس. وكان آخر انتشار تم الإبلاغ عنه في الطيوير البرية في مدينة بلد الوليد، وفقا لصحيفة "لاراثون" الإسبانية.

وأوضح بوينتى ، في مؤتمر صحفي أنه تم في الأيام الأخيرة اكتشاف حالات لطيور نافقة (21 طائرًا على الأقل ، وخاصة الأوز) في منطقة إيسلا ديل باليرو ومتحف العلوم ، وأخيراً. كانت التحليلات التي أجريت على هذه الحيوانات بعد الوفاة إيجابية لأنفلونزا الطيور H5N1 شديدة الإمراض.

بالإضافة إلى ذلك ، أفاد بوينتي أنه تم أيضًا تحليل بطة ميتة في حديقة كامبو غراندي ، وسيتم الإعلان عن نتائج الاختبارات التي يتم إجراؤها حاليًا في الأيام المقبلة.

بعد الإبلاغ عن تفشي المرض ، أشار بوينتي إلى أنه نظرًا لصعوبة وصول الطيور إلى حدائق المدينة ، لن يتم اتخاذ أي تدابير إضافية ، مثل الذبح ، بخلاف تذكير السكان بأنه ممنوع إطعام هذه الحيوانات ، و تعزيز اليقظة للعقوبة على هذه المخالفة.

وقد أشار العمدة إلى أنه على الرغم من أن إنفلونزا الطيور H5N1 لا تنطوي على خطر واضح للانتقال إلى البشر ، إلا أن هذا الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الوثيق بالطيور ، لذلك في هذا الوقت يجب أن تبتعد عن طيور الطيور. المدينة قدر الإمكان.

وأنهى بوينتي حديثه حول "قضية المصلحة العامة" هذه ، متوقعًا أنهم سيواصلون "رؤية كيفية تطور الأحداث" لاتخاذ إجراءات إضافية للسيطرة على أنفلونزا الطيور في المدينة.