اليوم.. أول صلاة جمعة فى مسجد الحسين بعد إعادة ترميمه

كتب على عبد الرحمن

يؤدى الشيخ أحمد دسوقي مكي إمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: "الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصيام" ، والتي ينقلها التلفزيون المصري، وهى خطبة الجمعة الأولى في مسجد الإمام الحسين بعد إعادة ترميمه وافتتاحه السبت الماضى.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت، توجهوا بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل، وهو ما تم وتحقق، وبأعلى المقاييس العالمية ، وبتنفيذ كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، مما يستوجب تقديم الشكر لها ولكل من أسهم في إتمام هذا العمل بهذه الصورة المشرفة.

ويؤدى أئمة المساجد، خطبة أول جمعة في شهر رمضان اليوم، تحت عنوان "الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصيام"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، مع الالتزام بالوقت المحدد للخطبة في حدود 10 دقائق.

وفى سياق متصل وفى الجمعة الأولى من شهر رمضان تفتتح وزارة الأوقاف اليوم 54 مسجدًا، منها 50 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 919 مسجدًا ، منها 781 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و138 مسجدًا صيانة وترميمًا.