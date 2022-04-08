الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أشخاص ومؤسسات روسية

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 أشخاص و30 كيانا روسيا، بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وذكرت الوزارة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن العقوبات تم فرضها على عدد من المؤسسات الروسية العاملة في مجال بناء السفن، بما فيها "أدميرالتيسكيه فيرفي" ومصنع "يانتار" وغيرهما.. وأيضا ضد مكاتب التصميم والمصانع الخاصة ببناء السفن والمعدات البحرية، بما فيها مؤسستا "ألماز" و"روبين" ومصنع "بالتيسكي".

وأشارت إلى أنه تم إدراج على قوائم العقوبات جيورجي بولتافتشينكو وأليكسي رحمانوف، وهما مسؤولان كبيران في إدارة "المؤسسة الموحدة لبناء السفن".

وحددت الخزانة الأمريكية كذلك 7 مايو المقبل موعدا لإتمام الصفقات والتعاملات مع شركة "الروسا" الروسية التي تم فرض عقوبات عليها في وقت سابق.