اليوم السابع
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الجمعة، 08 أبريل 2022 03:57 م
أكرم القصاص
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النمسا: حملات أمنية على متهمين بجرائم الكراهية والتطرف اليميني

الجمعة، 08 أبريل 2022 03:22 م
النمسا: حملات أمنية على متهمين بجرائم الكراهية والتطرف اليميني الشرطة النمساوية
أ ش أ

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قامت الأجهزة الأمنية النمساوية، اليوم، بحملات مكثفة ضد متهمين بجرائم الكراهية والتطرف اليميني وذلك في ست ولايات اتحادية.

 

وقال بيان لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إنه تم اتخاذ إجراءات ضد 13 عنصرا لنشر خطاب الكراهية وذلك بموجب قانون حظر عناصر النازية، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه تم اتخاذ إجراءات ضد جرائم الكراهية في 11 دولة أخرى في جميع أنحاء أوروبا بتنسيق من اليوروبول.

 

وذكر البيان أنه تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وناقلات البيانات والأشياء المتعلقة بالجرائم المزعومة من المتهمين وهم أربعة في كل من فيينا والنمسا السفلى، واثنان من فورارلبرغ وشخص واحد من كل من بورجنلاند وسالزبورج والنمسا العليا وذلك خلال 12 عملية تفتيش للمنازل، كما تم ضبط أسلحة غير مرخصة لدى المتهمين.

 


النمسا

جرائم الكراهية والتطرف اليميني

اخبار النمسا

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