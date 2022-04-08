"النصاب الشيك".. السيد باع أرضه وسلم فلوسها لمستريح الشرقية

كتب أحمد حسني

تتعدد وسائل النصب بين حين وآخر، وتختلف الضحايا كل حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، "النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

"الحلقة السابعة"

وفى الحلقة السابعة من برنامج " النصاب الشيك"، يقول السيد عبدالرحمن، أحد ضحايا مستريح الشرقية، إنه باع أرضه والمقدرة بفدانين ونصف، بإجمالى مبلغ مليون و 300 ألف جنيه، ودفعهم للمستريح للاستثمار العقارى، بعدما أقنعه بعض أصدقائه بالاستثمار معه.

وأضاف ضحية المستريح، "أنا دفعت شقى عمرى 28 سنة شغل في الكويت، بعت فدانين ونص، وكشفى حسابى معاه مليون و300 ألف جنيه، أنا عندى 5 بنات أجيب منين دلوقتى، كل فلوسى راحت مش عارف أجهز بناتى ولا أشغل ابنى".