وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي، أن هذه الخطة هي الأولى التي تمت الموافقة عليها بموجب إطار مساعدة الدولة للأزمات المؤقتة، والذي اعتمدته المفوضية في 23 مارس 2022، بناءً على المادة 107 (3) من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي ('TFEU')، التي تعترف أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يعاني من اضطراب خطير.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة:" سيمكن هذا المخطط فرنسا من تخفيف الأثر الاقتصادي لحرب بوتين في أوكرانيا ودعم الشركات المتضررة من الأزمة الحالية، وكذلك من العقوبات ذات الصلة. ونحن نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها. في الوقت نفسه، نواصل العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة ".

وأخطرت فرنسا المفوضية، بموجب إطار العمل المؤقت للأزمة، بخطة ضمان القروض لتوفير دعم السيولة للشركات في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا. وسيتم تمويل الإجراء باستخدام جزء من ميزانية 300 مليار يورو التي خصصتها فرنسا في البداية في إطار ثلاثة مخططات فرنسية لدعم الاقتصاد في سياق جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي وافقت عليه المفوضية في البداية في 21 مارس 2021 بحسب البيان.

وبموجب الخطة، يحق للمستفيدين المؤهلين الحصول على قروض جديدة سيتم تغطيتها بضمان حكومي لا يتجاوز 90٪ من مبلغ القرض. والحد الأقصى لمبلغ القرض لكل مستفيد الذي يمكن تغطيته بضمان الدولة يساوي 15٪ من متوسط ​​العائد السنوي الإجمالي للمستفيد خلال فترة زمنية محددة مسبقًا.